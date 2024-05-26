Луковую муху прогоняю просто: готовлю простой раствор и опрыскиваю растения — о вредителе забываю

Вот простой народный рецепт, который может помочь в борьбе с луковой мухой.
Ингредиенты:
Инструкции:
Полейте этот раствор вокруг луковичных растений, которые подвергаются нападению луковой мухи. Также можно распылить его непосредственно на растения с помощью распылителя.
Этот раствор помогает отпугнуть луковую муху.
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