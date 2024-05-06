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Восемь моделей Hyundai возглавили рейтинг автомобильной безопасности по версии IIHS

Автомобили Hyundai признаны самыми безопасными в 2024 по версии IIHS

1:51
Страхование

Автомобили Hyundai возглавили рейтинг безопасности 2024 года по версии Страхового института дорожной безопасности (IIHS), сообщает "Тарантас Ньюс".

Автомобили Hyundai признаны самыми безопасными в 2024 по версии IIHS
Фото: flickr.com by loubeat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно недавнему отчёту института, сразу девять моделей южнокорейской марки получили больше всего наград Top Safety Pick. Из них Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 5 и Hyundai Kona заслужили наивысшую оценку Top Safety Pick+, а Hyundai Elantra, Hyundai Tucson, Hyundai Palisade, Hyundai Santa Cruz, Hyundai Santa Fe и Hyundai Sonata удостоились награды Top Safety Pick.

Особенно эксперты выделили модель Ioniq 5, в которой обеспечен максимальный уровень безопасности пассажиров на заднем сиденье.

Серебро в рейтинге получила японская Toyota - восьмь моделей бренда получили высшую награду. Замыкает тройку лидеров компания Genesis с шестью моделями.

В 2024 году IIHS ужесточил критерии тестирования, чтобы побудить автопроизводителей повышать повышать безопасность своих автомобилей. Новые требования включают улучшение защиты пассажиров на задних сиденьях и системы предотвращения наездов на пешеходов. 

Некоммерческая американская организация Insurance Institute for Highway Safety (IIHS)  основана в 1959 году и финансируется автомобильными страховыми компаниями. Цель института - уменьшить количество ДТП и сопутствующих авариям ущерба и травм. На основе исследований компания составляет рейтинги безопасности популярных пассажирских автомобилей и товаров, имеющих отношение к безопасности на дорогах, например, детских автомобильных кресел.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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