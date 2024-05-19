Ждёте гостей, но не знаете, чем их удивить? Попробуйте приготовить эту вкусную закуску: тосты с киви и сыром фета

Вкусная закуска: тосты с киви и фетой

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Тосты с киви и фетой — это оригинальная и освежающая закуска, которую обязательно оценят ваши гости.

Фото: Own work by “Keith S Brown (Ksbrown)” is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты

5 ломтиков белого хлеба

2 столовые ложки оливкового масла

Соль по необходимости

1/2 чайной ложки мёда

50 г сыра фета

2 киви

1 столовая ложка лимонного сока

Для украшения

Базилик по желанию

Приготовление

В миску добавьте раскрошенный сыр фета, мёд, лимонный сок и соль по вкусу. Хорошо перемешайте, накройте пищевой плёнкой. Охладите смесь в течение часа. Поставьте сковороду на средний огонь и нагрейте в ней масло. Поджарьте ломтики хлеба. Намажьте смесью из сыра фета тосты, сверху положите кружочки киви. Переложите тосты на сервировочную тарелку и украсьте свежими листьями базилика.