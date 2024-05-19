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Ждёте гостей, но не знаете, чем их удивить? Попробуйте приготовить эту вкусную закуску: тосты с киви и сыром фета

Вкусная закуска: тосты с киви и фетой

0:55
Еда

Тосты с киви и фетой — это оригинальная и освежающая закуска, которую обязательно оценят ваши гости.

Вкусная закуска: тосты с киви и фетой
Фото: Own work by “Keith S Brown (Ksbrown)” is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты

  • 5 ломтиков белого хлеба
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Соль по необходимости
  • 1/2 чайной ложки мёда
  • 50 г сыра фета
  • 2 киви
  • 1 столовая ложка лимонного сока

Для украшения

  • Базилик по желанию

Приготовление

  1. В миску добавьте раскрошенный сыр фета, мёд, лимонный сок и соль по вкусу. Хорошо перемешайте, накройте пищевой плёнкой. Охладите смесь в течение часа.
  2. Поставьте сковороду на средний огонь и нагрейте в ней масло. Поджарьте ломтики хлеба.
  3. Намажьте смесью из сыра фета тосты, сверху положите кружочки киви. Переложите тосты на сервировочную тарелку и украсьте свежими листьями базилика. 
Шикарная Закуска из Взбитого Сыра Фета за пару минут
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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