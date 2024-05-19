Ждёте гостей, но не знаете, чем их удивить? Попробуйте приготовить эту вкусную закуску: тосты с киви и сыром фета
Вкусная закуска: тосты с киви и фетой
0:55
Тосты с киви и фетой — это оригинальная и освежающая закуска, которую обязательно оценят ваши гости.
Фото: Own work by “Keith S Brown (Ksbrown)” is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Ингредиенты
- 5 ломтиков белого хлеба
- 2 столовые ложки оливкового масла
- Соль по необходимости
- 1/2 чайной ложки мёда
- 50 г сыра фета
- 2 киви
- 1 столовая ложка лимонного сока
Для украшения
Приготовление
- В миску добавьте раскрошенный сыр фета, мёд, лимонный сок и соль по вкусу. Хорошо перемешайте, накройте пищевой плёнкой. Охладите смесь в течение часа.
- Поставьте сковороду на средний огонь и нагрейте в ней масло. Поджарьте ломтики хлеба.
- Намажьте смесью из сыра фета тосты, сверху положите кружочки киви. Переложите тосты на сервировочную тарелку и украсьте свежими листьями базилика.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Шикарная Закуска из Взбитого Сыра Фета за пару минут