Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Избегайте этих подарков в Турции: что не стоит дарить местным жителям
Юмористка Ангарская рассказала Кудрявцевой о пугающих диагнозах при беременности
Личные неудачи Леры Кудрявцевой стали предметом шуток в шоу "Звезды"
Личные границы: что это, как установить и отстоять  
Калашникова назвала свой роман с Шаляпиным историей с некрасивым концом
"Роскосмос" работает над созданием АЭС для российской лунной базы
Итальянский тюнинг: что это такое
Марго Овсянникова платит Филиппу Киркорову 5 млн рублей за совместные выходы
Почему важно играть с собакой каждый день: эксперты назвали 4 важные причины
Певец Шаман рассказал, почему в его гардеробе нет трусов

Певец Шаман признался, что не носит нижнее белье из-за его бессмысленности

0:54
Шоу-бизнес

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, в программе "Ты не поверишь!" на НТВ признался, что не носит трусы. Музыкант не понимает, какой в этом смысл.

Певец Шаман признался, что не носит нижнее белье из-за его бессмысленности
Фото: youtube.com by канал SHAMAN is licensed under public domain

Беседа с корреспондентом телеканала состоялась в отеле в Рязани, где у Шамана должен был состояться концерт. Дронов начал распаковывать чемоданы и отметил, что его фанаты не смогут украсть его нижнее белье, так как в его багаже такого нет.

На вопрос о том, где же находятся его трусы, Шаман отметил: "Отсутствуют".

"Не совсем понимаю концепцию нижнего белья, для чего оно нужно, поэтому я не ношу нижнее белье. В этом нет смысла. Трусов у меня никогда не было", — заявил музыкант.

Ранее балерина Анастасия Волочкова сравнила Большой театр с "клубком целующихся змей".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".

Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Без стресса для розы: делимся советами после её приобретения
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами
Станислав Садальский признался, что перестал звать свою родню к себе домой
В Харьковской области все "русские" направления критически важны для ВСУ Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Золото из руды без вреда для природы: уникальное открытие российских исследователей
Превратится в сухарик: можно ли кормить кошку только сухим кормом
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Последние материалы
Личные границы: что это, как установить и отстоять  
Калашникова назвала свой роман с Шаляпиным историей с некрасивым концом
"Роскосмос" работает над созданием АЭС для российской лунной базы
Итальянский тюнинг: что это такое
Марго Овсянникова платит Филиппу Киркорову 5 млн рублей за совместные выходы
Почему важно играть с собакой каждый день: эксперты назвали 4 важные причины
Три модные прически для жаркого климата
Вкусная закуска: тосты с киви и фетой
Скрытые расходы в Египте: что стоит учесть при покупке путёвки "всё включено"
Певец Шаман признался, что не носит нижнее белье из-за его бессмысленности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников