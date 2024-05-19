Певец Шаман рассказал, почему в его гардеробе нет трусов

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, в программе "Ты не поверишь!" на НТВ признался, что не носит трусы. Музыкант не понимает, какой в этом смысл.
Беседа с корреспондентом телеканала состоялась в отеле в Рязани, где у Шамана должен был состояться концерт. Дронов начал распаковывать чемоданы и отметил, что его фанаты не смогут украсть его нижнее белье, так как в его багаже такого нет.
На вопрос о том, где же находятся его трусы, Шаман отметил: "Отсутствуют".
"Не совсем понимаю концепцию нижнего белья, для чего оно нужно, поэтому я не ношу нижнее белье. В этом нет смысла. Трусов у меня никогда не было", — заявил музыкант.
Ранее балерина Анастасия Волочкова сравнила Большой театр с "клубком целующихся змей".
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".