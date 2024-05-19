Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Избегайте этих подарков в Турции: что не стоит дарить местным жителям
Юмористка Ангарская рассказала Кудрявцевой о пугающих диагнозах при беременности
Личные неудачи Леры Кудрявцевой стали предметом шуток в шоу "Звезды"
Личные границы: что это, как установить и отстоять  
Калашникова назвала свой роман с Шаляпиным историей с некрасивым концом
"Роскосмос" работает над созданием АЭС для российской лунной базы
Итальянский тюнинг: что это такое
Марго Овсянникова платит Филиппу Киркорову 5 млн рублей за совместные выходы
Почему важно играть с собакой каждый день: эксперты назвали 4 важные причины
Летние свежие образы: трендовые короткие стрижки для жаркого сезона

Три модные прически для жаркого климата

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Летом многие предпочитают простоту и легкость в укладке волос, особенно в жаркую погоду. Стилист Анна Новикова поделилась с нами тремя популярными короткими стрижками этого лета, которые помогут освежить образ в жаркий день.

Три модные прически для жаркого климата
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первая в списке — это классическое каре, которое подходит практически всем. Стилист советует выбирать форму каре, исходя из формы лица и индивидуальных предпочтений. Также важно помнить, что прямой срез потребует ежедневной укладки, поэтому рваный вариант может быть более практичным для тех, кто предпочитает минимум времени на укладку. Для девушек с вьющимися волосами важно выбирать опытного мастера, чтобы избежать непредсказуемых результатов.

Вторая в списке — это стрижка боб, которая является отличным вариантом для тех, кто хочет еще более короткую стрижку. Открытая шея придает образу утонченности, а также помогает избежать перегрева в жаркую погоду. Тренд на небрежность делает эту стрижку особенно актуальной, поэтому важно просить мастера создать мягкие, нечеткие линии, особенно если у вас крупные черты лица.

И последняя в списке — это стрижка гарсон, которая идеально подходит тем, кто не хочет, чтобы волосы мешали на лице. Гарсон легко стилизуется и держит форму, что освобождает от необходимости укладывать волосы каждый день. Однако важно учитывать, что гарсон требует регулярных посещений у мастера, чтобы поддерживать форму и избегать неряшливого вида.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".

Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Без стресса для розы: делимся советами после её приобретения
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами
Станислав Садальский признался, что перестал звать свою родню к себе домой
В Харьковской области все "русские" направления критически важны для ВСУ Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Золото из руды без вреда для природы: уникальное открытие российских исследователей
Превратится в сухарик: можно ли кормить кошку только сухим кормом
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Последние материалы
Личные границы: что это, как установить и отстоять  
Калашникова назвала свой роман с Шаляпиным историей с некрасивым концом
"Роскосмос" работает над созданием АЭС для российской лунной базы
Итальянский тюнинг: что это такое
Марго Овсянникова платит Филиппу Киркорову 5 млн рублей за совместные выходы
Почему важно играть с собакой каждый день: эксперты назвали 4 важные причины
Три модные прически для жаркого климата
Вкусная закуска: тосты с киви и фетой
Скрытые расходы в Египте: что стоит учесть при покупке путёвки "всё включено"
Певец Шаман признался, что не носит нижнее белье из-за его бессмысленности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников