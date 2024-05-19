Летние свежие образы: трендовые короткие стрижки для жаркого сезона

Три модные прически для жаркого климата

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом многие предпочитают простоту и легкость в укладке волос, особенно в жаркую погоду. Стилист Анна Новикова поделилась с нами тремя популярными короткими стрижками этого лета, которые помогут освежить образ в жаркий день.

Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первая в списке — это классическое каре, которое подходит практически всем. Стилист советует выбирать форму каре, исходя из формы лица и индивидуальных предпочтений. Также важно помнить, что прямой срез потребует ежедневной укладки, поэтому рваный вариант может быть более практичным для тех, кто предпочитает минимум времени на укладку. Для девушек с вьющимися волосами важно выбирать опытного мастера, чтобы избежать непредсказуемых результатов.

Вторая в списке — это стрижка боб, которая является отличным вариантом для тех, кто хочет еще более короткую стрижку. Открытая шея придает образу утонченности, а также помогает избежать перегрева в жаркую погоду. Тренд на небрежность делает эту стрижку особенно актуальной, поэтому важно просить мастера создать мягкие, нечеткие линии, особенно если у вас крупные черты лица.

И последняя в списке — это стрижка гарсон, которая идеально подходит тем, кто не хочет, чтобы волосы мешали на лице. Гарсон легко стилизуется и держит форму, что освобождает от необходимости укладывать волосы каждый день. Однако важно учитывать, что гарсон требует регулярных посещений у мастера, чтобы поддерживать форму и избегать неряшливого вида.