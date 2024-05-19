Россия разрабатывает АЭС для Луны

"Роскосмос" работает над созданием АЭС для российской лунной базы

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Как сообщил руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов, специалисты корпорации уже приступили к разработке ядерного энергетического устройства, которое будет обеспечивать электроэнергией российскую базу на Луне.

Фото: unsplash.com by Dean Hayton is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Также отмечается, что лунная ядерная электростанция будет компактной, надежной и долговечной, поскольку длительность лунной ночи составляет около двух недель по земным меркам, и использование солнечных батарей для обеспечения станции энергией в период отсутствия солнечного света представляется сложной задачей.

Россия планирует создание лунной базы в партнерстве с экспертами из Китая. Разворачивание базы планируется осуществить поэтапно в период с 2025 по 2035 годы.

База на поверхности Луны будет оснащена специальными модулями и обеспечит долгосрочную автономную эксплуатацию с возможностью проживания людей. Атомную электростанцию на Луну должны доставить в период с 2033 по 2035 год.