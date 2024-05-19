Россия разрабатывает АЭС для Луны

Как сообщил руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов, специалисты корпорации уже приступили к разработке ядерного энергетического устройства, которое будет обеспечивать электроэнергией российскую базу на Луне.
Также отмечается, что лунная ядерная электростанция будет компактной, надежной и долговечной, поскольку длительность лунной ночи составляет около двух недель по земным меркам, и использование солнечных батарей для обеспечения станции энергией в период отсутствия солнечного света представляется сложной задачей.
Россия планирует создание лунной базы в партнерстве с экспертами из Китая. Разворачивание базы планируется осуществить поэтапно в период с 2025 по 2035 годы.
База на поверхности Луны будет оснащена специальными модулями и обеспечит долгосрочную автономную эксплуатацию с возможностью проживания людей. Атомную электростанцию на Луну должны доставить в период с 2033 по 2035 год.
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