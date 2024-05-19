Скрытые расходы на отдыхе в Египте: что не включено в путёвку "всё включено" и как избежать штрафов

Египет носит статус одного из самых популярных курортов у россиян. Туда каждый год летят сотни путешественников, покупая путёвки по системе "всё включено". Считается, что благодаря такому формату на отдыхе не придётся больше тратить деньги. Но на самом деле туристу в Египте стоит приготовиться ещё к ряду расходов.
Если шведский стол ещё входит в путёвку, то на алкоголь в каждом отеле могут быть свои ограничения. Нередко происходят ситуации, когда турист пользуется мини-баром в номере, а при выезде получает огромный счёт. Поэтому лучше уточнить эти моменты в самой гостинице.
Кроме того, отдыхающие могут попасть на крупные штрафы, если забудут вернуть вещи, принадлежащие отелю. В первую очередь это касается пляжных полотенец. Сотрудники ничего не скажут гостям, но при выезде потребуют с них деньги за каждую утерянную вещь.
Также стоит приготовить деньги для благодарности персоналу. Ведь даже если в России человек приобретает путёвку в комфортабельный номер в отличном египетском отеле, на месте его могут заселить в ужасную комнату. Таким образом персонал гостиницы просто вымогает деньги.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".