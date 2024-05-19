Скрытые расходы на отдыхе в Египте: что не включено в путёвку "всё включено" и как избежать штрафов

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Скрытые расходы в Египте: что стоит учесть при покупке путёвки "всё включено"

1:17
Туризм

Египет носит статус одного из самых популярных курортов у россиян. Туда каждый год летят сотни путешественников, покупая путёвки по системе "всё включено". Считается, что благодаря такому формату на отдыхе не придётся больше тратить деньги. Но на самом деле туристу в Египте стоит приготовиться ещё к ряду расходов.

Скрытые расходы в Египте: что стоит учесть при покупке путёвки "всё включено"
Фото: commons.wikimedia.org by Kroschka Ru is licensed under Общественное достояние (Public Domain)

Если шведский стол ещё входит в путёвку, то на алкоголь в каждом отеле могут быть свои ограничения. Нередко происходят ситуации, когда турист пользуется мини-баром в номере, а при выезде получает огромный счёт. Поэтому лучше уточнить эти моменты в самой гостинице.

Кроме того, отдыхающие могут попасть на крупные штрафы, если забудут вернуть вещи, принадлежащие отелю. В первую очередь это касается пляжных полотенец. Сотрудники ничего не скажут гостям, но при выезде потребуют с них деньги за каждую утерянную вещь.

Также стоит приготовить деньги для благодарности персоналу. Ведь даже если в России человек приобретает путёвку в комфортабельный номер в отличном египетском отеле, на месте его могут заселить в ужасную комнату. Таким образом персонал гостиницы просто вымогает деньги.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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