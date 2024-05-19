Финансовый камбэк Киркорова: как певец спас свою империю от краха

Компания Филиппа Киркорова, ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн", основанная в 2019 году, в первый год своей деятельности принесла артисту чистую прибыль в размере более 60 миллионов рублей.
Однако через несколько лет компания столкнулась с финансовыми трудностями, показав убыток почти на 9 миллионов рублей. В начале года стало известно о её ликвидации, и в апреле 2024 года счета компании были заблокированы Федеральной налоговой службой.
Тем не менее, согласно последним данным, статус фирмы был изменён с "в процессе ликвидации" на "действующая", что свидетельствует о начале погашения долгов и возможном восстановлении финансовой стабильности компании.
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