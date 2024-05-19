Финансовый камбэк Киркорова: как певец спас свою империю от краха

Киркоров избежал ликвидации своей компании, начав погашение долгов

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Компания Филиппа Киркорова, ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн", основанная в 2019 году, в первый год своей деятельности принесла артисту чистую прибыль в размере более 60 миллионов рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако через несколько лет компания столкнулась с финансовыми трудностями, показав убыток почти на 9 миллионов рублей. В начале года стало известно о её ликвидации, и в апреле 2024 года счета компании были заблокированы Федеральной налоговой службой.

Тем не менее, согласно последним данным, статус фирмы был изменён с "в процессе ликвидации" на "действующая", что свидетельствует о начале погашения долгов и возможном восстановлении финансовой стабильности компании.