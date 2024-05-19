4 главные причины играть с вашей собакой каждый день

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Почему важно играть с собакой каждый день: эксперты назвали 4 важные причины

Зоосфера » Собаки

Каждый владелец собаки знает, что они обожают играть. Такое поведение характерно как для щенков, так и для пожилых собак.

Почему важно играть с собакой каждый день: эксперты назвали 4 важные причины
Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Во время игры собака буквально преображается.

Почему важно играть с собакой каждый день

  • Укрепление отношений: для вас игры могут казаться незначительными, но для собаки это важное и ценное время. Совместные игры помогают укрепить связь с питомцем, и вы становитесь для него самым важным и любимым человеком.
  • Физическая активность: игры являются важной частью физической активности собаки. Особенно это важно в холодное время года, когда прогулки сокращаются. Дополнительная активность поможет поддерживать здоровье питомца.
  • Борьба со скукой: даже находясь дома с семьей, собака может скучать. В такие моменты она часто просто спит. Игры помогут ей развеяться и быть более бодрой и веселой.
  • Профилактика депрессии: не только люди подвержены депрессии, но и собаки. Ежедневные игры могут стать отличным средством против плохого настроения и депрессии у питомца.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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