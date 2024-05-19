Отработанная схема: раскрыта стоимость появления на публике с Филиппом Киркоровым

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Марго Овсянникова платит Филиппу Киркорову 5 млн рублей за совместные выходы

0:59
Шоу-бизнес

Певица и бывшая участница телепроекта "Дом-2" Марго Овсянникова платит пять миллионов рублей в месяц коллеге Филиппу Киркорову за совместное появление на светских мероприятиях. Об этом в своем YouTube-шоу "Каково?!" сообщил шоумен Отар Кушанашвили.

Марго Овсянникова платит Филиппу Киркорову 5 млн рублей за совместные выходы
Фото: youtube.com by канал КАКОВО?! is licensed under public domain

Он отметил, что знает народного артиста РФ Филиппа Киркорова "как облупленного".

"Он берет 5 млн рублей и должен с ней появляться. И вот тут девушка, шифровальщица пустоты, которая сама по себе пустота, [стала] "той, что с Киркорвым", — поделился Кушанашвили.

Журналист не стал скрывать, что первым подобную информацию раскрыл генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия. Продюсер в своем посте рассказал о возможности за большие деньги приобрести благосклонность авторитетного человека.

Ранее стало известно, почему артист Шаман не носит трусы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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