Отработанная схема: раскрыта стоимость появления на публике с Филиппом Киркоровым

Певица и бывшая участница телепроекта "Дом-2" Марго Овсянникова платит пять миллионов рублей в месяц коллеге Филиппу Киркорову за совместное появление на светских мероприятиях. Об этом в своем YouTube-шоу "Каково?!" сообщил шоумен Отар Кушанашвили.
Он отметил, что знает народного артиста РФ Филиппа Киркорова "как облупленного".
"Он берет 5 млн рублей и должен с ней появляться. И вот тут девушка, шифровальщица пустоты, которая сама по себе пустота, [стала] "той, что с Киркорвым", — поделился Кушанашвили.
Журналист не стал скрывать, что первым подобную информацию раскрыл генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия. Продюсер в своем посте рассказал о возможности за большие деньги приобрести благосклонность авторитетного человека.
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