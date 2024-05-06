В самый разгар шашлычного сезона: в России предсказали резкое подорожание баранины

Осенью стоимость баранины в России вырастет на 150-200 рублей за килограмм

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Осенью стоимость баранины в России вырастет минимум на 150-200 рублей за килограмм в зависимости от региона, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на президента Национального союза овцеводов Харона Амерханова.

Фото: flickr by Ларри Хоффман is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

По словам Амерханова, основная волна роста цен ожидается к концу лета или началу осени. К концу года средняя стоимость килограмма баранины, вероятно, достигнет 650-750 рублей, а в некоторых регионах даже превысит тысячу рублей.

Стагнация в производстве баранины в России продолжается уже несколько лет, несмотря на растущий спрос на это мясо среди населения.

В настоящее время в стране производится около 215 тысяч тонн баранины, а поголовье овец не превышает 20 миллионов. Это одна из причин повышения цен на баранину.

Амерханов отметил, что производство баранины в России практически не зависит от импорта, что делает эту отрасль сельского хозяйства устойчивой к различным потрясениям.