Австралия не будет предпримать никаких действий с замороженными российскими активами

Австралия не намерена вступать в финансовую войну с Россией

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-премьер Австралии Ричард Марлз заявил, что правительство страны не планирует использовать заблокированные на её территории российские активы для финансирования военных действий на Украине. Он также отметил, что власти не рассматривают возможность изъятия этих активов в пользу Украины.

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"Есть конституционные проблемы, связанные с простым захватом этих активов и их использованием. Мы заморозили средства, ввели значительные экономические санкциями в отношении России и Белоруссии и продолжаем делать все, что можем, но на законных основаниях", — указал Марлз в эфире радиостанции ABC.

В целом, сумма замороженных российских активов в Австралии не превышает 1 млрд.$, поэтому "страна кенгуру" опасается столкнуться с большими репутационными потерями из-за достаточно скромной по международным меркам суммы.