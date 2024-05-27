Шили 8 часов: В Петербурге удалось спасти мальчика, который случайно отрубил себе руку топором

13-летний школьник в Ленинградской области потерял кисть, когда рубил дрова на пляже возле посёлка Агаларово. Врачи в Педиатрическом университете Петербурга провели операцию по восстановлению не только кисти, собрав ту по частям, но и двух отрубленных пальцев, которая продолжалась восемь часов. Информация об этом поступила из пресс-службы медицинского учреждения.
"Хирурги выполнили металлоостеосинтез — соединили осколки костей специальными спицами. Посредством микрохирургической техники сшили артерии, вены и нервы и восстановили кровоток в повреждённой конечности", — сообщили в пресс-службе.
В настоящее время мальчик находится на лечении в клинике, и врачи говорят о благоприятных прогнозах.
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