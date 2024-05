Шили 8 часов: В Петербурге удалось спасти мальчика, который случайно отрубил себе руку топором

13-летний школьник в Ленинградской области потерял кисть, когда рубил дрова на пляже возле посёлка Агаларово. Врачи в Педиатрическом университете Петербурга провели операцию по восстановлению не только кисти, собрав ту по частям, но и двух отрубленных пальцев, которая продолжалась восемь часов. Информация об этом поступила из пресс-службы медицинского учреждения.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain