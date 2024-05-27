Откройте тайны блуждающего разума: как мозг воспроизводит несуществующие события

Ученые выяснили природу "блуждающих мыслей"

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Иногда люди воспринимают то, чего на самом деле не было. Они могут живо описывать ситуации, создавая впечатление, будто они действительно произошли. Эти образы формируются благодаря активности мозга, которая происходит самопроизвольно в гиппокампе.

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Японские исследователи объяснили это явление тем, что мозг способен самостоятельно генерировать информацию. Он использует резковолновую рябь, которая активируется в процессе создания воспоминаний в гиппокампе.

Это явление было подробно изучено у людей с эпилепсией. Исследователи обнаружили, что резковолновая активность может возникать как во время сна, так и при выполнении задач, требующих концентрации.

Ученые пришли к выводу, что так называемый "блуждающий разум" может быть признаком высоких интеллектуальных способностей. Он также может быть связан с неврологическими или психологическими особенностями, включая склонность к аутизму или СДВГ.