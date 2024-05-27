Волосы выпадают, кончики секутся... Что делать? Узнайте, какие продукты спасут вашу шевелюру

Для улучшения состояния волос важны не только уходовые средства в beauty-арсенале, правильное питание — не менее важный фактор. В частности, если проблемы с волосами, они тонкие и секутся, то стоит включить в рацион больше продуктов, богатых витаминами.
Как рассказал изданию "Вести Подмосковья" лидер направления технологий сети ресторанов японской и азиатской кухни MYBOX Максим Каплунов, важно исключать строгие диеты, которые приводят к дефициту необходимых элементов. Также важно употреблять белковые продукты, поскольку основной строительный материал волос — кератин, то есть белок. Отсутствие в рационе необходимого количества мяса или рыбы приводит к выпадению волос.
Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и тунец, питает фолликулы, продукты, в которых много витаминов группы В, такие как мука, орехи, бобовые, кисломолочные продукты, обеспечивают приток крови к волосяным луковицам, способствуя росту волос.
"Хорошим источником биотина, удлиняющего активную фазу роста волос, являются яйца", — отметил эксперт.
Полезны для волос зелёные листовые овощи, такие как шпинат, брокколи и капуста, в них много витаминов А и С, которые принимают участие в выработке кожного сала — естественного кондиционера. Ягоды, такие как клубника и черника, защищают волосы от повреждений.
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