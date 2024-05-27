Развенчание мифов о целлюлите: что это такое и как с ним бороться

Почему появляется целлюлит и как от него избавиться

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Целлюлит, который беспокоит миллионы женщин по всему миру, часто становится объектом внимания рекламы, утверждающей, что от этих неровностей на ягодицах и бедрах нужно непременно избавиться. Но наши представления о целлюлите часто далеки от реальности. В общепринятом понимании целлюлит представляет собой неровности на коже, напоминающие апельсиновую корку или творог. Он чаще всего появляется на бедрах и попе, но иногда может быть на руках или животе. Это естественное явление и не считается патологией.

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Целлюлит также встречается у мужчин, хотя и реже: 80% женщин и лишь 10% мужчин сталкиваются с этой проблемой, но мужчины обычно не придают этому значения. Врачи не считают целлюлит заболеванием, это скорее эстетическая особенность, присущая большинству женщин. Важно не путать целлюлит с липедемой, которая является воспалением жировой клетчатки и требует медицинского вмешательства. Существует миф, что целлюлит появляется от лишнего веса, но на самом деле его причины разнообразны: наследственность, возраст, особенности кожи, уровень эстрогенов, образ жизни. Даже стройные женщины могут иметь целлюлит.

Избавиться от целлюлита в домашних условиях практически невозможно, но салонные процедуры, такие как лазерная шлифовка, карбокситерапия и вакуумный массаж, могут дать более заметные результаты. Средства с кофеином и ретинолом могут помочь сгладить кожу и вернуть ей тонус при регулярном и длительном применении.