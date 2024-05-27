Евросоюз не решился использовать даже доходы с российских активов

Как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, главы МИД стран Евросоюза не смогли прийти к согласию относительно использования доходов от российских активов для закупки оружия для Украины. Ранее эту инициативу раскритиковали некоторые венгерские политики.
В Европе тема изъятия российских активов и передачи их Украине обсуждается в течение нескольких месяцев, однако это решение может подорвать финансовую репутацию Евросоюза, и потому откладывается. Решение передать только доходы от замороженных активов тоже столкнулось с противодействием.
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