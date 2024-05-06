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Будущее Эйфелевой башни под угрозой: финансовые проблемы и конфликты перед Парижской Олимпиадой 2024

Ремонт Эйфелевой башни провоцирует споры

2:24
Туризм

Культурный символ Парижа оказался в затруднительном положении: растущие расходы на ремонт 135-летней конструкции могут выйти из-под контроля, а работники объявили забастовку в преддверии Олимпиады.

Ремонт Эйфелевой башни провоцирует споры
Фото: www.flickr.com by Эрик Чан is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Рабочие и французское правительство обвиняют местные власти Парижа в недостаточном уходе за Эйфелевой башней, что ставит под угрозу этот любимый национальный символ, возведенный в 1887–1889 годах. В феврале из-за забастовки башня была закрыта на шесть дней, и это уже второй случай с 27 декабря. В среднем достопримечательность посещают 20 тыс. человек в день. Ситуация может усугубиться во время летних Олимпийских игр, ожидаемых 15 млн туристов.

"Башня буквально ржавеет на глазах, и это может стать необратимым", — говорит Александр Леборн из профсоюза. Эйфель подчеркивал необходимость регулярной реставрации каждые семь лет, но после последней прошло уже 14 лет. Ремонтные работы начались в 2019 году, но были приостановлены из-за пандемии, а в краске обнаружили свинец. Из-за экологических требований расходы выросли с €50 млн до €92 млн.

Профсоюзы также критикуют плохую инфраструктуру, вынуждающую туристов ждать входа до трех часов. Конфликт между муниципалитетом и управляющей компанией углубляется. В 2020–2021 годах компания потеряла €100 млн из-за пандемии. Теперь рассматривается возможность повышения цен на билеты на 20% во время Олимпиады.

В феврале управляющая компания обещала инвестировать €380 млн в обслуживание до 2031 года и уравновесить бюджет к 2025 году. Однако профсоюзы остаются скептически настроенными. Мэр Парижа и министры вступили в публичный конфликт по поводу управления башней и безопасности вокруг неё, считая текущие меры недостаточными.

Таким образом, управление Эйфелевой башней оказалось в центре общегосударственного спора.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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