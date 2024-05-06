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Как правильно сажать разные виды пионов

Сажаем пионы: советы по посадке

2:07
Садоводство » Цветы

Пионы - это красивые и популярные цветы, которые могут украсить любой сад. Они отличаются разнообразием цветов и форм, и каждый садовод может найти для себя подходящий вид. Однако, чтобы пионы радовали своими яркими цветами, необходимо правильно их посадить. В этой статье мы расскажем о том, как правильно сажать разные виды пионов.

Сажаем пионы: советы по посадке
Фото: commons.wikimedia.org. by Mulhouseville is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Перед тем, как приступить к посадке пионов, необходимо выбрать подходящее место для них. Пионы любят солнечные места, поэтому выбирайте участок с хорошим освещением. Также важно, чтобы почва была плодородной и хорошо дренированной. Избегайте мест с застойной водой, так как это может привести к гниению корней.

Перед посадкой пионов необходимо подготовить почву. Она должна быть рыхлой и плодородной. Если почва на вашем участке не соответствует этим требованиям, добавьте в нее перегноя или компоста. Также можно добавить небольшое количество песка для улучшения дренажа.

Пионы можно сажать как весной, так и осенью. Весной лучше сажать раннесортные пионы, а позднесортные - осенью. Перед посадкой необходимо подготовить корни растения. Если вы покупаете пионы в контейнерах, то просто выньте их из контейнеров и осторожно разделите корни. Если же вы покупаете пионы в виде корневищ, то перед посадкой их необходимо замочить в воде на несколько часов.

При посадке пионов следует учитывать их размер. Расстояние между растениями должно быть не менее 60 см, чтобы они имели достаточно места для роста и развития. Глубина посадки зависит от вида пиона. Например, деревянистые пионы следует сажать на глубину 5-7 см, а травянистые - на глубину 3-5 см.

После посадки растения необходимо хорошо полить и обильно мульчировать. Мульча поможет сохранить влагу и защитит растения от сорняков.

Как правильно посадить пионы весной
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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