Соберёте богатый урожай баклажанов: обязательно проведите эти ключевые процедуры

Зачем формировать кусты баклажанов?

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Баклажаны — прихотливая культура, требующая особого ухода. Прежде чем посадить их на грядке, важно ознакомиться с основными тонкостями выращивания.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe/BHV is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Правильный уход включает несколько ключевых мероприятий: формирование куста, подкормку, регулярный полив и профилактику от вредителей и болезней.

Баклажаны нуждаются в достаточном свете для нормального роста плодов. Правильное формирование кустов помогает избежать опадания завязей, увеличивая урожайность и качество плодов.

Как правильно формировать кусты баклажанов

Для нормального созревания плодов нужно создать компактное растение. На основном стебле обрезают верхушку, стимулируя развитие боковых побегов. Оставляют только самые крепкие побеги, слабые удаляют. Обычно куст формируют из 1-3 стеблей, в зависимости от сорта.

Формировать кусты нужно на 10-15 день после высадки рассады. Побеги, пасынки и листья обрывают вручную. Верхушки прищипывают только у высокорослых растений, когда они достигают 35 см высоты.

Важно обрывать листья и пасынки утром или вечером в сухую и не слишком жаркую погоду, чтобы раны зажили быстрее.

Подкармливать баклажаны можно через пару недель после высадки. Для этого подойдут комплексные минеральные удобрения. В процессе роста баклажаны можно подкормить навозом или перепревшим перегноем. Во время плодоношения подкармливайте азотно-фосфорными удобрениями.