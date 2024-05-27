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Сенсационное открытие: новая теория объясняет, как образовались ледники на Антарктиде

Ученые рассказали, как образовались ледники Антарктиды

1:31
Наука

Согласно новым научным исследованиям, формирование ледников на Антарктиде произошло приблизительно 34 миллиона лет назад. До недавнего времени считалось, что это было вызвано критическим уменьшением уровня углекислого газа в атмосфере Земли. Однако сейчас ученые выдвинули новую теорию, связывающую образование ледников с изменениями в океаническом дне.

Ученые рассказали, как образовались ледники Антарктиды
Фото: Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Группа исследователей из различных стран, включая Великобританию и Нидерланды, предполагает, что формирование ледяной шапки на Антарктиде произошло из-за изменений в океаническом дне. В то время как ранее считалось, что главной причиной были только изменения в атмосфере Земли, сейчас ученые добавили в этот процесс также и тектоническое движение.

Предполагается, что эти тектонические изменения повлияли на циркуляцию вод в Южном океане. Ученые разработали новую модель океана, в которой был точно воссоздан рельеф дна океана в прошлом.

Исследования показали, что именно тектоническое движение сыграло ключевую роль в изменениях теплообмена в Южном океане.

Согласно исследователям, если бы не понижение океанического дна, морские течения продолжали бы нести тепло к берегам Антарктиды, как это было ранее.

Однако опускание рельефа дна на 300 метров снизило скорость течения и привело к понижению температуры воды на 2-5 градусов Цельсия.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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