Сенсационное открытие: новая теория объясняет, как образовались ледники на Антарктиде

Ученые рассказали, как образовались ледники Антарктиды

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно новым научным исследованиям, формирование ледников на Антарктиде произошло приблизительно 34 миллиона лет назад. До недавнего времени считалось, что это было вызвано критическим уменьшением уровня углекислого газа в атмосфере Земли. Однако сейчас ученые выдвинули новую теорию, связывающую образование ледников с изменениями в океаническом дне.

Фото: Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Группа исследователей из различных стран, включая Великобританию и Нидерланды, предполагает, что формирование ледяной шапки на Антарктиде произошло из-за изменений в океаническом дне. В то время как ранее считалось, что главной причиной были только изменения в атмосфере Земли, сейчас ученые добавили в этот процесс также и тектоническое движение.

Предполагается, что эти тектонические изменения повлияли на циркуляцию вод в Южном океане. Ученые разработали новую модель океана, в которой был точно воссоздан рельеф дна океана в прошлом.

Исследования показали, что именно тектоническое движение сыграло ключевую роль в изменениях теплообмена в Южном океане.

Согласно исследователям, если бы не понижение океанического дна, морские течения продолжали бы нести тепло к берегам Антарктиды, как это было ранее.

Однако опускание рельефа дна на 300 метров снизило скорость течения и привело к понижению температуры воды на 2-5 градусов Цельсия.