Метеоролог Ильин рассказал о погоде в Москве в начале первого летнего месяца

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин спрогнозировал погоду на начало июня.
Метеоролог объяснил, что первые дни лета будут переменчивыми. Тёплая погода сменится кратковременным похолоданием.
Ранее синоптик рассказал о предстоящих температурных рекордах в Москве.
1 июня в столице температура воздуха прогреется до 29 градусов.
"Но в этот же день не исключено развитие кучево-дождевых облаков, а это означает, что местами в столичном регионе пройдут небольшие кратковременные дожди", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
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