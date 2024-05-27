Американский президент Джо Байден заявил, что мир от фашизма во Второй мировой войне спасла армия США.
По его словам, американские ВС "высадились и освободили континент". Об этом он заявил на выступлении на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти.
"Ради сохранения нашего единства и победы над фашизмом строились прочные альянсы, пережиты две мировые войны. Представители величайшего поколения, через неделю будет 80 лет с того дня, как мы высадились в Нормандии, освободили континент и буквально спасли весь мир", — цитирует Байдена РИА Новости.
Вашингтон не в первый раз пытается принизить советский подвиг в победе над фашизмом во Второй мировой, максимально преувеличивая свою роль. На это раньше обращал внимание посол России в США Анатолий Антонов. В Совете безопасности РФ считают, что так англосаксы хотят расшатать ситуацию в России.
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