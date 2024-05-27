Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренер Юран не верит, что "Динамо" скоро получит ещё один шанс на чемпионство
Вивьен Джоли-Питт убрала фамилию отца из афишы мюзикла "Аутсайдеры"
Врач Римская: отёки в ногах могут быть признаком синдрома "тиреотоксического сердца"
РФ и Бразилия разделили второе место по гендерному разрыву в пенсионном возрасте
Пять стильных направлений маникюра, которые всегда в тренде
Пара подралась из-за подлокотника в самолете
Готовим масляный пирог с черносливом и клюквой
Эксперт Брагин: ослабление рубля не предвидится
Пластиковая и маскировочная сетки помогут закрыть забор
Байден заявил, что мир от фашизма во Второй мировой войне спасла армия США

Байден заявил, что мир от фашизма во Второй мировой спасли американцы

Мир

Американский президент Джо Байден заявил, что мир от фашизма во Второй мировой войне спасла армия США.

Байден заявил, что мир от фашизма во Второй мировой спасли американцы
Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

По его словам, американские ВС "высадились и освободили континент". Об этом он заявил на выступлении на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти.

"Ради сохранения нашего единства и победы над фашизмом строились прочные альянсы, пережиты две мировые войны. Представители величайшего поколения, через неделю будет 80 лет с того дня, как мы высадились в Нормандии, освободили континент и буквально спасли весь мир", — цитирует Байдена РИА Новости.

Вашингтон не в первый раз пытается принизить советский подвиг в победе над фашизмом во Второй мировой, максимально преувеличивая свою роль. На это раньше обращал внимание посол России в США Анатолий Антонов. В Совете безопасности РФ считают, что так англосаксы хотят расшатать ситуацию в России.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Подкормка фикуса Бенджамина сахаром
Фикус Бенджамина начнёт выпускать листочки без остановки: раз в месяц подкормите растение этим средством — всего 1 ложка
Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести под кусты в начале июня
Луковую муху прогоняю просто: готовлю простой раствор и опрыскиваю растения — о вредителе забываю
Вашингтон разменял легитимность Зеленского на переговоры с Москвой Дмитрий Плотников Длинные волосы — маркер композиторов и музыкантов ещё с XVIII века Сергей Лебедев Игры патриотов: могут ли военные сборы старшеклассников на полигонах быть опасными? Андрей Николаев
Кошачьи сигналы: почему ваш пушистик переворачивается на спину и что это значит
Появились первые всходы редиса: рассказываем, чем полить грядку для улучшения урожая
Толстянка начнёт наращивать новые листья: внесите эту простую подкормку
Толстянка начнёт наращивать новые листья: внесите эту простую подкормку
Последние материалы
Пара подралась из-за подлокотника в самолете
Готовим масляный пирог с черносливом и клюквой
Эксперт Брагин: ослабление рубля не предвидится
Пластиковая и маскировочная сетки помогут закрыть забор
Невеста Гарика Харламова поделилась фото с возлюбленным
Автоэксперт Носко рассказал, какие китайские автомобили обслуживать дешевле всего
Эндокринолог Мокрышева: повышенная тревожность может указывать на гипотиреоз
MWM: российская радиоэлектронная борьба меняет ситуацию на передовой
Александр Сетейкин хочет быть похожим на Евгения Чебаткова
Плющев считает, что сборная России по хоккею вряд ли смогла бы выиграть на ЧМ-2024
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников