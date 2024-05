Байден заявил, что мир от фашизма во Второй мировой войне спасла армия США

Американский президент Джо Байден заявил, что мир от фашизма во Второй мировой войне спасла армия США.

