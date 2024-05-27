Байден заявил, что мир от фашизма во Второй мировой войне спасла армия США

Байден заявил, что мир от фашизма во Второй мировой спасли американцы

Американский президент Джо Байден заявил, что мир от фашизма во Второй мировой войне спасла армия США.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

По его словам, американские ВС "высадились и освободили континент". Об этом он заявил на выступлении на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти.

"Ради сохранения нашего единства и победы над фашизмом строились прочные альянсы, пережиты две мировые войны. Представители величайшего поколения, через неделю будет 80 лет с того дня, как мы высадились в Нормандии, освободили континент и буквально спасли весь мир", — цитирует Байдена РИА Новости.

Вашингтон не в первый раз пытается принизить советский подвиг в победе над фашизмом во Второй мировой, максимально преувеличивая свою роль. На это раньше обращал внимание посол России в США Анатолий Антонов. В Совете безопасности РФ считают, что так англосаксы хотят расшатать ситуацию в России.