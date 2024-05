Самые популярные породы собак: на какой остановить свой выбор

В мире существует огромное разнообразие пород собак. Каждая из них обладает своими характерными особенностями: одни подходят для охраны, другие — для охоты, а третьи — для активного спорта.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0