Самые популярные породы собак: на какой остановить свой выбор

Кинологи назвали самые популярные породы собак

В мире существует огромное разнообразие пород собак. Каждая из них обладает своими характерными особенностями: одни подходят для охраны, другие — для охоты, а третьи — для активного спорта.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Каждая порода уникальна по своей форме, цвету, типу шерсти, телосложению, предназначению, характеру и темпераменту. Эксперты делятся полезной информацией, которая поможет вам сделать правильный выбор.

Джек-рассел-терьер

Эти собаки известны своей энергичностью и настойчивостью. Джек-расселу нужна свобода для выражения своих эмоций и энергии, поэтому им будет тесно в маленьком помещении. Их необходимо постоянно занимать, давать команды и играть с ними. Они могут проявлять агрессию к другим породам и кошкам. Джек-расселы смелы и бесстрашны, с ярко выраженным охотничьим инстинктом. Они любят свою семью, особенно детей, и всегда остаются преданными.

Бордер-колли

Бордер-колли отличаются трудолюбием и нуждаются в постоянных физических и умственных нагрузках. Эта спортивная и атлетичная порода требует регулярных тренировок. Они добры к людям и хорошо ладят с другими животными. Однако, дети не должны убегать от них, так как бордер-колли могут в игровой форме укусить. Они также хорошо проявляют себя в роли сторожа.

Черно-подпалый кунхаунд

Эта охотничья порода также может быть отличным домашним питомцем. Кунхаунды игривы, ласковы и дружелюбны, любят проводить время с людьми и кататься на машине. Однако, если их не нагружать физическими тренировками, они могут начать охотиться на кошек и мелких собак. Установите для них высокий и прочный забор, чтобы ограничить их передвижение.

Мастиф

Мастифы — большие собаки с нежной натурой, обожающие общение с детьми. Они преданные сторожа, всегда готовые защитить свою семью. Мастифы любят проводить время с хозяевами и становятся тревожными и разрушительными, если остаются в одиночестве. У них спокойный темперамент, они добродушны и послушны. В свободное время любят поспать, но могут рыть ямки в огороде.

Американская гончая

Эти собаки предназначены для бега и нуждаются в больших физических нагрузках. Если не направлять их энергию в правильное русло, они могут стать грустными и непослушными. Американская гончая иногда проявляет упрямство, поэтому нуждается в регулярных упражнениях и командах. Они обладают отличным обонянием и требуют прочного вольера. В домашней обстановке эти собаки дружелюбны, любящи и преданы.

Пудель

Пудели известны своим добродушием, жизнерадостностью и преданностью. Они умны и легко поддаются обучению, любят физическую активность и водные забавы. Пудели общительны, любят людей и других собак. Это одна из самых популярных пород благодаря своим интеллектуальным и спортивным качествам.

Кокер-спаниель

Кокер-спаниели были выведены как охотничьи собаки. Они обожают внимание своих хозяев и становятся разрушительными, если остаются в одиночестве. Эти собаки энергичны, жизнерадостны и готовы к новым приключениям, но иногда могут проявлять упрямство. Кокер-спаниели легко обучаются новым командам и любят игры с мячами и летающими тарелками. Они хорошо ладят с детьми и другими животными, но могут съесть всё, что найдут, поэтому за ними нужно следить.

Каждая порода собак уникальна и интересна по-своему. Среди них есть энергичные и трудолюбивые, нежные и послушные, активные и игривые, умные и наблюдательные. Каждый человек сможет найти породу, которая станет его верным другом на долгие годы.