Секреты чувственной сытости: как сидеть на диете и не голодать

Как поддерживать сытость при соблюдении диеты

0:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Диета обычно ассоциируется с ограничениями в питании, но есть способы оставаться сытым и не переедать, следуя простым советам диетологов. Наш мозг предпочитает разнообразие вкусов, поэтому сочетание различных вкусов в одном приеме пищи помогает контролировать аппетит.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

Пейте воду перед едой, чтобы уменьшить количество потребляемой пищи. Овощи содержат мало калорий, но создают ощущение сытости благодаря большому объему и медленному перевариванию. Белковые продукты также помогают чувствовать себя сытым и поддерживать энергию.

Хрустящие продукты, такие как фрукты и овощи, могут сыграть ту же роль, что и чипсы, но без лишних калорий.