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Ольга Бузова на детекторе лжи призналась, что примеряла себе фамилию Батрутдинова

Ольга Бузова рассказала, что примеряла фамилию Батрутдинова

0:48
Шоу-бизнес

Ольга Бузова на детекторе лжи рассказала, что думала о том, чтобы сменить фамилию на Батрутдинова. 

Ольга Бузова рассказала, что примеряла фамилию Батрутдинова
Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Павел Воля проверил искренность отношения Ольги Бузовой и комика Тимура Батрутдинова. Юморист подключил парочку с детектору лжи и стал выпытывать у них тайны.

У Бузовой спросили, примеряла ли она себе фамилию Батрутдинов. Она честно сказала, что делала это. Звезда объяснила, что, если ей нравится какой-то мужчина, то она не только примеряет его фамилию, но и представляет себя уже в белом платье невесты. 

При этом Ольга заявила, что не хотела бы носить фамилию Батрутдинов.

Ранее сообщалось, что Бузова поцеловалась с Батрутдиновым на глазах бывшего бойфренда Давида Манукяна.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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