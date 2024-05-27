Ольга Бузова на детекторе лжи призналась, что примеряла себе фамилию Батрутдинова

Ольга Бузова рассказала, что примеряла фамилию Батрутдинова

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова на детекторе лжи рассказала, что думала о том, чтобы сменить фамилию на Батрутдинова.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Павел Воля проверил искренность отношения Ольги Бузовой и комика Тимура Батрутдинова. Юморист подключил парочку с детектору лжи и стал выпытывать у них тайны.

У Бузовой спросили, примеряла ли она себе фамилию Батрутдинов. Она честно сказала, что делала это. Звезда объяснила, что, если ей нравится какой-то мужчина, то она не только примеряет его фамилию, но и представляет себя уже в белом платье невесты.

При этом Ольга заявила, что не хотела бы носить фамилию Батрутдинов.

Ранее сообщалось, что Бузова поцеловалась с Батрутдиновым на глазах бывшего бойфренда Давида Манукяна.