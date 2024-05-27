Ольга Бузова на детекторе лжи призналась, что примеряла себе фамилию Батрутдинова

Ольга Бузова на детекторе лжи рассказала, что думала о том, чтобы сменить фамилию на Батрутдинова.
Павел Воля проверил искренность отношения Ольги Бузовой и комика Тимура Батрутдинова. Юморист подключил парочку с детектору лжи и стал выпытывать у них тайны.
У Бузовой спросили, примеряла ли она себе фамилию Батрутдинов. Она честно сказала, что делала это. Звезда объяснила, что, если ей нравится какой-то мужчина, то она не только примеряет его фамилию, но и представляет себя уже в белом платье невесты.
При этом Ольга заявила, что не хотела бы носить фамилию Батрутдинов.
Ранее сообщалось, что Бузова поцеловалась с Батрутдиновым на глазах бывшего бойфренда Давида Манукяна.
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