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Морковное печенье с изюмом, корицей, грецкими орехами, имбирём и кардамоном: идеальный десерт-закуска

Морковное печенье с изюмом: приготовьте к чаю

1:23
Еда

Печенье с морковью и изюмом — один из лучших способов утолить приступы голода и порадовать себя восхитительным вкусом.

Морковное печенье с изюмом: приготовьте к чаю
Фото: flickr.com by Stephanie Clifford is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это простой в приготовлении рецепт, печенье готовится из таких ингредиентов, как амарантовая мука, разрыхлитель, сливочное масло, кленовый сироп, морковь, грецкие орехи и изюм. 

Ингредиенты

  • 2 стакана амарантовой муки
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки корицы
  • 120 г сахара
  • 1/4 стакана кленового сиропа
  • 1/2 стакана грецких орехов
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1/2 чайной ложки имбиря
  • 1/4 чайной ложки молотого кардамона
  • 1/4 стакана топлёного масла
  • 1 стакан тёртой моркови
  • 1/4 стакана изюма

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Смешайте в большой миске муку, разрыхлитель, соль, имбирь, корицу и кардамон.
  2. В средней миске смешайте сахар, растопленное масло и кленовый сироп. Взбейте до однородной массы, а затем добавьте тёртую морковь.
  3. Смешайте влажные ингредиенты с сухими. Аккуратно вмешайте измельчённые грецкие орехи и изюм. Сделайте из теста печенье, запекайте около 15 минут.
Морковное печенье, от которого трудно оторваться!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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