Морковное печенье с изюмом, корицей, грецкими орехами, имбирём и кардамоном: идеальный десерт-закуска
Морковное печенье с изюмом: приготовьте к чаю
1:23
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27.05.2024 23:34
Печенье с морковью и изюмом — один из лучших способов утолить приступы голода и порадовать себя восхитительным вкусом.
Фото: flickr.com by Stephanie Clifford is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Это простой в приготовлении рецепт, печенье готовится из таких ингредиентов, как амарантовая мука, разрыхлитель, сливочное масло, кленовый сироп, морковь, грецкие орехи и изюм.
Ингредиенты
2 стакана амарантовой муки
1/2 чайной ложки соли
1/2 чайной ложки корицы
120 г сахара
1/4 стакана кленового сиропа
1/2 стакана грецких орехов
1 чайная ложка разрыхлителя
1/2 чайной ложки имбиря
1/4 чайной ложки молотого кардамона
1/4 стакана топлёного масла
1 стакан тёртой моркови
1/4 стакана изюма
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов. Смешайте в большой миске муку, разрыхлитель, соль, имбирь, корицу и кардамон.
В средней миске смешайте сахар, растопленное масло и кленовый сироп. Взбейте до однородной массы, а затем добавьте тёртую морковь.
Смешайте влажные ингредиенты с сухими. Аккуратно вмешайте измельчённые грецкие орехи и изюм. Сделайте из теста печенье, запекайте около 15 минут.
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