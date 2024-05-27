Морковное печенье с изюмом, корицей, грецкими орехами, имбирём и кардамоном: идеальный десерт-закуска

Морковное печенье с изюмом: приготовьте к чаю

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Печенье с морковью и изюмом — один из лучших способов утолить приступы голода и порадовать себя восхитительным вкусом.

Фото: flickr.com by Stephanie Clifford is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это простой в приготовлении рецепт, печенье готовится из таких ингредиентов, как амарантовая мука, разрыхлитель, сливочное масло, кленовый сироп, морковь, грецкие орехи и изюм.

Ингредиенты

2 стакана амарантовой муки

1/2 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки корицы

120 г сахара

1/4 стакана кленового сиропа

1/2 стакана грецких орехов

1 чайная ложка разрыхлителя

1/2 чайной ложки имбиря

1/4 чайной ложки молотого кардамона

1/4 стакана топлёного масла

1 стакан тёртой моркови

1/4 стакана изюма

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Смешайте в большой миске муку, разрыхлитель, соль, имбирь, корицу и кардамон. В средней миске смешайте сахар, растопленное масло и кленовый сироп. Взбейте до однородной массы, а затем добавьте тёртую морковь. Смешайте влажные ингредиенты с сухими. Аккуратно вмешайте измельчённые грецкие орехи и изюм. Сделайте из теста печенье, запекайте около 15 минут.