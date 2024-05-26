Толстянка начнёт наращивать новые листья: внесите эту простую подкормку

Подкормка толстянки дрожжами простимулирует рост

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Толстянка отличается неприхотливостью и простотой в уходе. Это растение хорошо адаптируется к различным условиям и требует минимального полива.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Толстянка также имеет привлекательный внешний вид с мясистыми листьями, которые могут придать интерьеру уют и зелёный акцент. Считается, что денежное дерево привлекает финансовое благополучие и удачу, что делает его популярным выбором для дома и офиса. Его способность очищать воздух и добавлять в него кислород, особенно ночью, является дополнительным преимуществом.

Для стимулирования роста можно провести простую подкормку. Возьмите 10 г дрожжей, разведите их в 2 литрах воды и добавьте 1 чайную ложку сахара. Настаивайте смесь 1 сутки, после чего поливайте растение. Помните, что такая подкормка быстро портится, её нужно готовить заново перед каждым поливом.