Хоть увольняйся: россияне назвали самые раздражающие привычки коллег по работе

Более половины россиян не любят курящих коллег

Курение оказалось самой распространенной вредной привычкой, вызывающей раздражение у россиян в офисах. Согласно исследованию, проведённому компаниями "Ренессанс Страхование" и "Зарплата.ру", россияне в целом достаточно терпимы к коллегам, чье поведение может вызывать раздражение.

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Почти у всех опрошенных трудоустроенных респондентов оказались вредные привычки. Большинство из них (почти три четверти) объясняют это стрессом, в том числе стрессом на работе (51%). Среди главных источников стресса названы большие объемы работы (45%), неудовлетворенность зарплатой (44%), переработки (30%) и низкая должность (28%). Опрошенные признались, что справляются со стрессом привычными способами: курением, употреблением алкоголя, фастфудом или сладостями.

Что касается вредных привычках коллег, большинство опрошенных (59%) выразили недовольство по поводу курения: частые перекуры мешают команде выполнять работу в срок. Треть респондентов (36%) раздражают коллеги, злоупотребляющие соцсетями на рабочем месте, почти столько же недовольны болтунами, мешающими работе коллектива. Каждого четвертого (26%) раздражает, когда коллеги обедают на рабочем месте, и только 11% респондентов раздражает употребление алкоголя в офисе.

При этом оказалось, что россияне достаточно терпимы к вредным привычкам коллег. Более половины респондентов (53%) заявили, что привычки коллег не оказывают на них значительного влияния, и только 6% признались, что их это раздражает "очень сильно". В то же время каждый пятый (19%) отметил, что раздражение от курения, болтливости и обедов в офисе является "довольно значительным".

В опросе приняли участие более 1990 россиян в возрасте от 18 до 55 лет из крупных городов России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в мае 2024 года.

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