С Россией лучше дружить: в Европе резко выросли цены на газ

Цены на газ в прошлом году в Литве выросли на 70%

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Данные исследования, проведенного РИА Новости, указывают на значительные изменения в ценах на газ в различных странах Европы.

Фото: flickr.com by Ivan Radic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В прошлом году цены на газ в Румынии, Греции и Дании снизились примерно вдвое, в то время как в Литве они выросли почти на 70 процентов.

Согласно исследованию, в Польше и Словакии стоимость газа увеличилась на более чем 20 процентов. В общей сложности в рейтинг вошло 30 стран, среди которых Россия, Белоруссия, Казахстан, Австрия, Германия, Италия, Великобритания, Франция, Испания и другие государства.

Снижение цен зафиксировано в 14 странах. В частности, в Румынии цена на газ упала на 55,5 процента, в Греции — на 42,1 процента, а в Дании — на 41,3 процента. Однако в России цена на газ осталась неизменной, оставаясь на уровне 2023 года в течение первого квартала текущего года.