Берегите свою машину: как проехать "лежачие полицейские" так, чтобы ваша подвеска осталась целой

Искусственные неровности на дорогах созданы для повышения безопасности всех участников движения. В то время как для пешеходов они представляют собой меру защиты, для водителей они могут стать серьезной проблемой. Препятствия вызывают дискомфорт и могут привести к поломкам автомобилей.
Чтобы минимизировать риск повреждений ходовой части автомобиля, водители разрабатывают специальные методы и советы для прохождения неровностей.
Один из таких методов — выбор наиболее оптимального угла проезда неровности: прямо или наискосок. Однако важно правильно остановиться перед препятствием.
Остановка
Для успешного прохождения неровности важно своевременно снизить скорость. Это следует делать плавно и заблаговременно. Особое внимание необходимо уделить отпусканию педали тормоза перед наездом на препятствие.
Это связано с тем, что при активном торможении центр тяжести смещается на переднюю ось, что вместе с проездом неровности может создать дополнительную нагрузку на подвеску, если не отпустить педаль.
Предпочтительный угол
Наиболее распространенным способом прохождения "лежачих полицейских" является движение наискосок. В этом случае колеса проезжают препятствие по очереди, что уменьшает дискомфорт как для пассажиров, так и для водителя, а также снижает нагрузку на подвеску.
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