Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шесть необычных способов применения дезодоранта для ежедневного комфорта
Тесто для вареников на воде: простой базовый рецепт
Российский боксёр Туйнов выиграл бой у экс-чемпиона мира по боксу Диего Чавеса
Актриса Тори Спеллинг призналась, что не может ходить в туалет в одиночку
В Узбекистане построят первую в регионе АЭС
У россиянина изъяли загранпаспорт из-за опечатки
Bild: Иран поставил России новейшие беспилотники
Синоптик Ильин рассказал, что первые дни июня порадует москвичей жарой
Морковное печенье с изюмом: приготовьте к чаю
Берегите свою машину: как проехать "лежачие полицейские" так, чтобы ваша подвеска осталась целой

Как правильно проезжать лежачих полицейских с минимальной нагрузкой на подвеску

1:28
Авто

Искусственные неровности на дорогах созданы для повышения безопасности всех участников движения. В то время как для пешеходов они представляют собой меру защиты, для водителей они могут стать серьезной проблемой. Препятствия вызывают дискомфорт и могут привести к поломкам автомобилей.

Как правильно проезжать лежачих полицейских с минимальной нагрузкой на подвеску
Фото: Wikipedia by Gennady Grachev is licensed under CC BY 2.0

Чтобы минимизировать риск повреждений ходовой части автомобиля, водители разрабатывают специальные методы и советы для прохождения неровностей.

Один из таких методов — выбор наиболее оптимального угла проезда неровности: прямо или наискосок. Однако важно правильно остановиться перед препятствием.

Остановка

Для успешного прохождения неровности важно своевременно снизить скорость. Это следует делать плавно и заблаговременно. Особое внимание необходимо уделить отпусканию педали тормоза перед наездом на препятствие.

Это связано с тем, что при активном торможении центр тяжести смещается на переднюю ось, что вместе с проездом неровности может создать дополнительную нагрузку на подвеску, если не отпустить педаль.

Предпочтительный угол

Наиболее распространенным способом прохождения "лежачих полицейских" является движение наискосок. В этом случае колеса проезжают препятствие по очереди, что уменьшает дискомфорт как для пассажиров, так и для водителя, а также снижает нагрузку на подвеску.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Домашний квас: готовим его на сухом квасе, дрожжах и изюме
Домашний квас с изюмом: его можно пить просто так или использовать для окрошки
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Эти огромные породы собак идеально подходят для жизни в квартире 1 м²: самые неожиданные варианты
Вашингтон разменял легитимность Зеленского на переговоры с Москвой Дмитрий Плотников Длинные волосы — маркер композиторов и музыкантов ещё с XVIII века Сергей Лебедев Игры патриотов: могут ли военные сборы старшеклассников на полигонах быть опасными? Андрей Николаев
Делаем почву плодородной без использования навоза
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно России 1"
Можно ли огородникам сыпать соду на грядки? Разбираемся в этом вопросе
Можно ли огородникам сыпать соду на грядки? Разбираемся в этом вопросе
Последние материалы
Синоптик Ильин рассказал, что первые дни июня порадует москвичей жарой
Морковное печенье с изюмом: приготовьте к чаю
Зачем формировать кусты баклажанов?
Ученые рассказали, как образовались ледники Антарктиды
Ольга Бузова рассказала, что примеряла фамилию Батрутдинова
Более половины россиян не любят курящих коллег
Кинологи назвали самые популярные породы собак
Цены на газ в прошлом году в Литве выросли на 70%
Как поддерживать сытость при соблюдении диеты
Байден заявил, что мир от фашизма во Второй мировой спасли американцы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников