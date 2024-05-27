Берегите свою машину: как проехать "лежачие полицейские" так, чтобы ваша подвеска осталась целой

Как правильно проезжать лежачих полицейских с минимальной нагрузкой на подвеску

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Искусственные неровности на дорогах созданы для повышения безопасности всех участников движения. В то время как для пешеходов они представляют собой меру защиты, для водителей они могут стать серьезной проблемой. Препятствия вызывают дискомфорт и могут привести к поломкам автомобилей.

Фото: Wikipedia by Gennady Grachev is licensed under CC BY 2.0

Чтобы минимизировать риск повреждений ходовой части автомобиля, водители разрабатывают специальные методы и советы для прохождения неровностей.

Один из таких методов — выбор наиболее оптимального угла проезда неровности: прямо или наискосок. Однако важно правильно остановиться перед препятствием.

Остановка

Для успешного прохождения неровности важно своевременно снизить скорость. Это следует делать плавно и заблаговременно. Особое внимание необходимо уделить отпусканию педали тормоза перед наездом на препятствие.

Это связано с тем, что при активном торможении центр тяжести смещается на переднюю ось, что вместе с проездом неровности может создать дополнительную нагрузку на подвеску, если не отпустить педаль.

Предпочтительный угол

Наиболее распространенным способом прохождения "лежачих полицейских" является движение наискосок. В этом случае колеса проезжают препятствие по очереди, что уменьшает дискомфорт как для пассажиров, так и для водителя, а также снижает нагрузку на подвеску.