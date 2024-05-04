Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"

Ольга Бузова объяснила, какие чувства испытвает рядом с бывшим возлюбленным Давидом Манукяном.
Звезда "Дома-2" сейчас ведёт программу "Сокровища императора", где её бывший бойфренд, блогер Дава, является одним из участников проекта.
Филипп Киркоров, который быстро выбыл из шоу, советовал Бузовой и Манукяну помириться.
Бузова откровенно поговорила с экс-возлюбленным с глазу на глаз.
"Ты можешь понять, как мне тяжело видеть тебя здесь? Ты можешь хотя бы на секунду представить это? Мы с тобой не виделись два года, а у нас даже не состоялся разговор", — сказала Бузова в беседе с Давой.
Ранее Филипп Киркоров назвал Ольгу Бузовой мечтой для холостяков.
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.