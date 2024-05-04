Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"

Бузова призналась, что ей тяжело видеть Давида Манукяна

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова объяснила, какие чувства испытвает рядом с бывшим возлюбленным Давидом Манукяном.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public domain

Звезда "Дома-2" сейчас ведёт программу "Сокровища императора", где её бывший бойфренд, блогер Дава, является одним из участников проекта.

Филипп Киркоров, который быстро выбыл из шоу, советовал Бузовой и Манукяну помириться.

Бузова откровенно поговорила с экс-возлюбленным с глазу на глаз.

"Ты можешь понять, как мне тяжело видеть тебя здесь? Ты можешь хотя бы на секунду представить это? Мы с тобой не виделись два года, а у нас даже не состоялся разговор", — сказала Бузова в беседе с Давой.

Ранее Филипп Киркоров назвал Ольгу Бузовой мечтой для холостяков.