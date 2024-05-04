Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле

Водителям хорошо знакома проблема бликов на лобовом стекле от фар встречных автомобилей.
Причины бликования лобового стекла
Одной из основных причин является загрязнение стекла изнутри.
С течением времени на внутренней поверхности стекла формируется тонкая пленка жира, которая преломляет свет от искусственных источников света.
Решение простое – достаточно аккуратно протереть стекло тряпкой, смоченной в спиртовом растворе для очистки стекол.
Другой частой причиной является наличие водного камня. Чтобы избавиться от него, необходимо использовать специальное средство, так как обычные чистящие средства могут повредить лакокрасочное покрытие.
Если даже после тщательной чистки стекло продолжает бликовать, это может указывать на его износ. В таком случае единственным решением будет замена стекла.
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