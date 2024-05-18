Петушки будут усмирены: тонкости дрессировки боевитых питомцев

Популярные аквариумные рыбки, такие как петушки, известны среди аквариумистов своим драчливым характером. Однако это не означает, что им невозможно подобрать соседей.
Петушки хорошо уживаются с мирными рыбками, такими как сомики, меченосцы, мокрогнатусы, тетры, кюли и данио. Гуры, орнатусы и радужницы также могут быть отличными соседями.
Тем не менее, не стоит ожидать гармоничного соседства петушков со скаляриями, неонами, лабео и кардиналами, хотя драк между видами будет немного. От идеи добавить в аквариум рыбок длиной менее 4-5 см лучше отказаться.
Также не рекомендуется приобретать ярких рыбок с длинными плавниками — петушки воспримут их как врагов и будут вести себя агрессивно, защищая свою территорию и самку.
Кроме того, не стоит помещать в один аквариум с петушками крупных и хищных рыб, так как в этом случае в опасности окажутся сами петушки.
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