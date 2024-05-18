Петушки будут усмирены: тонкости дрессировки боевитых питомцев

Стало известно, как поселить двух петушков вместе

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Рыбы

Популярные аквариумные рыбки, такие как петушки, известны среди аквариумистов своим драчливым характером. Однако это не означает, что им невозможно подобрать соседей.

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Петушки хорошо уживаются с мирными рыбками, такими как сомики, меченосцы, мокрогнатусы, тетры, кюли и данио. Гуры, орнатусы и радужницы также могут быть отличными соседями.

Тем не менее, не стоит ожидать гармоничного соседства петушков со скаляриями, неонами, лабео и кардиналами, хотя драк между видами будет немного. От идеи добавить в аквариум рыбок длиной менее 4-5 см лучше отказаться.

Также не рекомендуется приобретать ярких рыбок с длинными плавниками — петушки воспримут их как врагов и будут вести себя агрессивно, защищая свою территорию и самку.

Кроме того, не стоит помещать в один аквариум с петушками крупных и хищных рыб, так как в этом случае в опасности окажутся сами петушки.