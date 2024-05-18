Онколог выделила группы людей, у которых есть повышенный риск заболевания раком кожи

Онколог Дмитриевская: рак кожи грозит склонным к быстрому обгоранию на солнце

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Факторами, способствующими увеличению вероятности развития меланомы, являются светлая кожа, наличие рыжих или белых волос и склонность к быстрому обгоранию на солнце, по словам врача-онколога-дерматолога Натальи Дмитриевской.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Выделяют несколько факторов, которые также могут повысить риск развития меланомы. К ним относят первый (кельтский. — Прим. Life. ru) фототип. Это светлая кожа, зачастую с веснушками, рыжие или белые оттенки волос, а также голубые, светло-серые или зелёные глаза", — заметила Наталья Дмитриевская.

Наличие на кожном покрове более 10 диспластических невусов, которые представляют собой переходную форму от родинки к меланоме, также может увеличить риск развития заболевания, как и у людей с большим количеством родинок и родимых пятен (более 50 штук), и наличием гигантского или крупного врождённого невуса, покрывающего более 5% площади тела, пояснила специалист.