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Ограничения превратились в возможности: назван положительный эффект от незаконных санкций США

Представитель Ирана назвал положительный эффект от незаконных санкций США

0:38
Экономика

Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани на пленарной сессии форума "Россия — Исламский мир: KazanForum" заявил, что незаконные санкции США против России и Ирана превратились в возможности для этих стран.

Представитель Ирана назвал положительный эффект от незаконных санкций США
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0 Всеобщему общественному достоянию

Он отметил, что благодаря мудрости лидеров Ирана и России, санкции не только не оказали негативного воздействия, но и способствовали укреплению экономических связей, сообщает ТАСС.

Багери Кани подчеркнул, что мир в регионе невозможен без тесных экономических связей, которые Москва и Тегеран намерены продолжать развивать. 

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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