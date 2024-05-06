Батат или обычный картофель? Битву выигрывает сладкий, в котором очень много калия и витамина А

Батат (сладкий картофель) часто считается более полезным, чем обычный картофель. Но действительно ли это так? Давайте разбираться.
Действительно, батат — это богатый питательными веществами суперпродукт, в котором много клетчатки, минералов, витаминов и фитонутриентов, которые помогают улучшить общее состояние здоровья.
Один батат среднего размера содержит 112 калорий и 0 г жира. Он также не содержит насыщенных жиров.
В нём
а также:
Сладкий картофель содержит полезную клетчатку растительного происхождения, которая помогает снизить "плохой" холестерин, риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета.
Сладкий картофель содержит калий и магний — два питательных вещества, которые необходимы для поддержания в норме давления.
Батат богат витамином А, который необходим для поддержания хорошего зрения. Витамин А также играет решающую роль в укреплении иммунитета.
Вы также можете получить витамин А из таких суперпродуктов, как:
Однако стоит учитывать, что батат богат калием, что может быть вредно, если вы принимаете бета-блокаторы, страдаете заболеванием почек или хронической гиперкалиемией.
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.