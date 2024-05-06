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Батат или обычный картофель? Битву выигрывает сладкий, в котором очень много калия и витамина А

Уникальные свойства батата для здоровья

Еда

Батат (сладкий картофель) часто считается более полезным, чем обычный картофель. Но действительно ли это так? Давайте разбираться.

Уникальные свойства батата для здоровья
Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Действительно, батат — это богатый питательными веществами суперпродукт, в котором много клетчатки, минералов, витаминов и фитонутриентов, которые помогают улучшить общее состояние здоровья.

Один батат среднего размера содержит 112 калорий и 0 г жира. Он также не содержит насыщенных жиров.

В нём

  • 26 г углеводов,
  • 4 г пищевых волокон,
  • 5 г сахара
  • и 2 г белка,

а также:

  • 438 мг калия,
  • 32 мг магния,
  • 39 мг кальция,
  • 0,8 мг железа,
  • 3 мг витамина С,
  • 0,3 мг витамина B6,
  • витамин А.

Сладкий картофель содержит полезную клетчатку растительного происхождения, которая помогает снизить "плохой" холестерин, риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета.

Сладкий картофель содержит калий и магний — два питательных вещества, которые необходимы для поддержания в норме давления. 

Батат богат витамином А, который необходим для поддержания хорошего зрения. Витамин А также играет решающую роль в укреплении иммунитета.

Вы также можете получить витамин А из таких суперпродуктов, как:

  • тёмные фрукты,
  • яйца,
  • рыба и рыбий жир,
  • листовые зелёные овощи,
  • печень,
  • молоко,
  • оранжевые и жёлтые овощи, например, морковь,
  • томаты.

Однако стоит учитывать, что батат богат калием, что может быть вредно, если вы принимаете бета-блокаторы, страдаете заболеванием почек или хронической гиперкалиемией.

В чем польза БАТАТА?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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