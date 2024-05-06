Батат или обычный картофель? Битву выигрывает сладкий, в котором очень много калия и витамина А

Уникальные свойства батата для здоровья

Батат (сладкий картофель) часто считается более полезным, чем обычный картофель. Но действительно ли это так? Давайте разбираться.

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Действительно, батат — это богатый питательными веществами суперпродукт, в котором много клетчатки, минералов, витаминов и фитонутриентов, которые помогают улучшить общее состояние здоровья.

Один батат среднего размера содержит 112 калорий и 0 г жира. Он также не содержит насыщенных жиров.

В нём

26 г углеводов,

4 г пищевых волокон,

5 г сахара

и 2 г белка,

а также:

438 мг калия,

32 мг магния,

39 мг кальция,

0,8 мг железа,

3 мг витамина С,

0,3 мг витамина B6,

витамин А.

Сладкий картофель содержит полезную клетчатку растительного происхождения, которая помогает снизить "плохой" холестерин, риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета.

Сладкий картофель содержит калий и магний — два питательных вещества, которые необходимы для поддержания в норме давления.

Батат богат витамином А, который необходим для поддержания хорошего зрения. Витамин А также играет решающую роль в укреплении иммунитета.

Вы также можете получить витамин А из таких суперпродуктов, как:

тёмные фрукты,

яйца,

рыба и рыбий жир,

листовые зелёные овощи,

печень,

молоко,

оранжевые и жёлтые овощи, например, морковь,

томаты.

Однако стоит учитывать, что батат богат калием, что может быть вредно, если вы принимаете бета-блокаторы, страдаете заболеванием почек или хронической гиперкалиемией.