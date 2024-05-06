Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей

Рецепт вкусных оладушек: простой и быстрый

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Оладушки — это классическое блюдо, которое всегда радует своим нежным вкусом и ароматом. Их можно подавать как завтрак, так и ужин, а также как десерт. Мы поделимся с вами простым и быстрым рецептом оладушек, который приготовить даже начинающему кулинару будет легко.

Фото: commons.wikimedia.org by Midori is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты.

— 1 яйцо

— 1 стакан молока

— 1 стакан муки

— 2 столовые ложки сахара

— 1 чайная ложка разрыхлителя

— щепотка соли

— растительное масло для жарки

Приготовление.

1. В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром и солью до образования пышной массы.

2. Постепенно добавьте молоко и муку, продолжая взбивать, чтобы избежать комков.

3. Добавьте разрыхлитель и тщательно перемешайте тесто до однородной консистенции.

4. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного растительного масла.

5. Вылейте тесто на сковороду порциями, формируя круглые оладушки.

6. Обжаривайте оладушки с обеих сторон до золотистого цвета.

7. Подавайте оладушки горячими с медом, сиропом, вареньем или свежими фруктами.