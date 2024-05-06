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Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей

Рецепт вкусных оладушек: простой и быстрый

1:16
Еда

Оладушки — это классическое блюдо, которое всегда радует своим нежным вкусом и ароматом. Их можно подавать как завтрак, так и ужин, а также как десерт. Мы поделимся с вами простым и быстрым рецептом оладушек, который приготовить даже начинающему кулинару будет легко.

Рецепт вкусных оладушек: простой и быстрый
Фото: commons.wikimedia.org by Midori is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты.
— 1 яйцо
— 1 стакан молока
— 1 стакан муки
— 2 столовые ложки сахара
— 1 чайная ложка разрыхлителя
— щепотка соли
— растительное масло для жарки

Приготовление.
1. В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром и солью до образования пышной массы.
2. Постепенно добавьте молоко и муку, продолжая взбивать, чтобы избежать комков.
3. Добавьте разрыхлитель и тщательно перемешайте тесто до однородной консистенции.
4. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного растительного масла.
5. Вылейте тесто на сковороду порциями, формируя круглые оладушки.
6. Обжаривайте оладушки с обеих сторон до золотистого цвета.
7. Подавайте оладушки горячими с медом, сиропом, вареньем или свежими фруктами.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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