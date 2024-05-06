Рассказываем, когда сажать газон на дачном участке

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Лучшие сроки посадки газона

1:56
Садоводство » Советы

Садоводы и любители ухоженных газонов знают, что правильное время для посева газона - это осень или весна. Но как определить, когда именно начинать сеять газон? В этой статье мы расскажем о наилучших сроках для посева газона и дадим несколько полезных советов по подготовке почвы и выбору семян.

Лучшие сроки посадки газона
Фото: commons.wikimedia.org by M.O. Stevens

Осень - идеальное время для посева газона. В это время года почва еще теплая, а дожди обеспечивают ее влажностью. Это позволяет семенам быстрее прорастать и укореняться. Кроме того, осенью на газоне нет активного роста травы, поэтому семена не будут конкурировать с уже существующими растениями.

Весна также подходящее время для посева газона. Однако, не стоит спешить с посевом сразу после того, как снег растает. Почва должна прогреться до 10-12 градусов, иначе семена не прорастут. Также весной может быть нестабильная погода, и частые дожди могут затруднить процесс посева.

Перед посевом газона необходимо подготовить почву. Она должна быть рыхлой и хорошо увлажненной. Если почва слишком плотная, можно добавить песок или перегной. Также рекомендуется удобрить почву перед посевом, чтобы обеспечить растениям необходимые питательные вещества.

Выбор семян для газона также играет важную роль. Не стоит экономить на качестве семян, лучше выбрать смесь из нескольких видов травы. Это обеспечит газону более плотное покрытие и устойчивость к различным погодным условиям.

После посева газона необходимо уделять ему особое внимание. Регулярно поливайте посевы, чтобы почва была влажной, но не переувлажненной. Также следите за тем, чтобы на газоне не появлялись сорняки, и удаляйте их при необходимости.

Когда сеять газонную траву? Время посева газона весной
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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