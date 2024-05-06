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Евгений Кафельников считает, что из-за пятисетового формата турниров Большого шлема, Рублев не готов в них побеждать

Кафельников считает, что Рублев не готов выигрывать турниры Большого шлема

0:43
Спорт

Евгений Кафельников, который занимает пост заместителя президента Федерации тенниса РФ и раньше дважды выигрывал турниры Большого шлема, сказал, что российский теннисист Андрей Рублев пока не готов побеждать на турнирах Большого шлема, так как на этих состязаниях пятисетовый формат.

Кафельников считает, что Рублев не готов выигрывать турниры Большого шлема
Фото: commons.wikimedia.org by Ausmor627 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Кафельников поделился, что рублев пока не сможет побеждать в "Роланд Гаррос". Такие соревнования играются из 5 сетов.

"Если вы считаете, что он готов, то вы не разбираетесь в теннисе", — отметил вице-президент.

Напомним вам, что на турнирах Большого шлема Рублеву уже выступал 10 в четвертьфиналах, но еще ни разу ему не удалось пройти дальше.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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