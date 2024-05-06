Евгений Кафельников считает, что из-за пятисетового формата турниров Большого шлема, Рублев не готов в них побеждать

Кафельников считает, что Рублев не готов выигрывать турниры Большого шлема

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Евгений Кафельников, который занимает пост заместителя президента Федерации тенниса РФ и раньше дважды выигрывал турниры Большого шлема, сказал, что российский теннисист Андрей Рублев пока не готов побеждать на турнирах Большого шлема, так как на этих состязаниях пятисетовый формат.

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Кафельников поделился, что рублев пока не сможет побеждать в "Роланд Гаррос". Такие соревнования играются из 5 сетов.

"Если вы считаете, что он готов, то вы не разбираетесь в теннисе", — отметил вице-президент.

Напомним вам, что на турнирах Большого шлема Рублеву уже выступал 10 в четвертьфиналах, но еще ни разу ему не удалось пройти дальше.