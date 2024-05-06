Евгений Кафельников, который занимает пост заместителя президента Федерации тенниса РФ и раньше дважды выигрывал турниры Большого шлема, сказал, что российский теннисист Андрей Рублев пока не готов побеждать на турнирах Большого шлема, так как на этих состязаниях пятисетовый формат.
Кафельников поделился, что рублев пока не сможет побеждать в "Роланд Гаррос". Такие соревнования играются из 5 сетов.
"Если вы считаете, что он готов, то вы не разбираетесь в теннисе", — отметил вице-президент.
Напомним вам, что на турнирах Большого шлема Рублеву уже выступал 10 в четвертьфиналах, но еще ни разу ему не удалось пройти дальше.
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.