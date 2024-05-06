Обещания праздничных выплат: россиян предупредили о новой схеме мошенников к 9 Мая

Мошенники стали обманывать пенсионеров, обещая им денежные выплаты к 9 мая

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова рассказала РИА Новости, что перед 9 мая мошенники продолжают использовать распространенную уловку, обещая праздничные выплаты якобы от президента, правительства или глав регионов.

Фото: unsplash.com by Том Содог is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Суммы и источники варьируются, но суть обмана остается прежней. Пенсионеры, живущие на небольшие пенсии, охотно ищут любую финансовую поддержку.

По словам Храпуновой, уже появились истории о том, как злоумышленники, обещая праздничные выплаты, требовали предоплату за услуги сопровождения, комиссию или налог, либо просили предоставить персональные данные — реквизиты банковских карт или удостоверений личности.