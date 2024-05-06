Обещания праздничных выплат: россиян предупредили о новой схеме мошенников к 9 Мая

Куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова рассказала РИА Новости, что перед 9 мая мошенники продолжают использовать распространенную уловку, обещая праздничные выплаты якобы от президента, правительства или глав регионов.
Суммы и источники варьируются, но суть обмана остается прежней. Пенсионеры, живущие на небольшие пенсии, охотно ищут любую финансовую поддержку.
По словам Храпуновой, уже появились истории о том, как злоумышленники, обещая праздничные выплаты, требовали предоплату за услуги сопровождения, комиссию или налог, либо просили предоставить персональные данные — реквизиты банковских карт или удостоверений личности.
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