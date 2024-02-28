Живущий с 83-летней возлюбленной шоумен Гоген Солнцев показал младенца: мы сотворили чудо

Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.
Завсегдатай скандальных ток-шоу Гоген Солнцев, живущей с 83-летней возлюбленной, опубликовал снимок, на котором запечатлён младенец.
"В моей жизни не было большего счастья, чем это… Мы сотворили самое большое чудо на свете!" — написал эпатажный шоумен под фотографией.
Просьбу подписчиков сообщить, кто является биологической матерью ребёнка, Солнцев проигнорировал.
Ранее Гоген Солнцев обвинил телеведущего Андрея Малахова в том, что он засматривается на его невесту.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.