Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Министр экономики Франции продолжает верить в эффективность санкций против РФ
Эксперт раскрыл способы экономии на турах по России летом
Эксперт рассказал о применении б/у запчастей при ремонте автомобилей
Ученые выяснили, что собаки любят смотреть телевизор
На Netflix вышел британский сериал "Оленёнок" о сталкерше, преследующей бармена
Солёная рыба запрещается при заболеваниях почек и печени
Упражнения, которые помогут от отеков во время перелета на самоелет
Филипп Киркоров раскрыл свою роль в карьере Владимира Зеленского на российском ТВ
3 бюджетных способы обновить интерьер в кухне
Рассказываем, чем не стоит удобрять розы

Не все удобрения подойдут для роз

Садоводство » Цветы

Розы — это красивые и изысканные цветы, которые любят многие садоводы. Они являются символом любви, красоты и нежности. Чтобы розы росли крепкими и здоровыми, им необходимо обеспечить правильный уход, включая подкормку. Однако, не все удобрения подходят для роз, и некоторые из них могут даже навредить этим красивым цветам.

Самое важное правило при подкормке роз — не использовать свежий навоз. Хотя он является отличным удобрением для многих растений, для роз он может быть опасным. Свежий навоз содержит большое количество азота, который может вызвать сильный рост листвы и стеблей, но при этом цветение будет слабым и ненадежным. Кроме того, свежий навоз может привести к развитию грибковых заболеваний, которые могут уничтожить розы.

Также не рекомендуется использовать удобрения, содержащие большое количество хлора. Хлор может накапливаться в почве и вызывать ожоги на корнях роз, что приведет к их ослаблению и смерти. Кроме того, хлор может уменьшить кислотность почвы, что негативно скажется на питательном режиме роз.

Ещё одним опасным удобрением для роз является аммиачная селитра. Она содержит большое количество азота, который, как уже упоминалось, может привести к сильному росту листвы и ослаблению цветения. Кроме того, аммиачная селитра может вызвать ожоги на листьях и стеблях роз, что сделает их уязвимыми для различных болезней.

Также стоит избегать использования удобрений с высоким содержанием фосфора. Хотя этот элемент является важным для развития корневой системы роз, его избыток может привести к накоплению вредных солей в почве, что негативно скажется на здоровье растений.

Вместо перечисленных выше удобрений, для подкормки роз лучше использовать специальные комплексные удобрения, которые содержат все необходимые элементы в нужном соотношении. Также можно использовать органические удобрения, такие как компост или перегной, которые не только обогатят почву питательными веществами, но и улучшат ее структуру.

Подкормка роз весной - никакие схемы не действуют
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов

В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню.

Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
Украинская армия бездарно и сражалась за Очеретино Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Секрет трехцветных кошек раскрыт: почему коты не могут быть такими же
Секрет трехцветных кошек раскрыт: почему коты не могут быть такими же
Последние материалы
На Netflix вышел британский сериал "Оленёнок" о сталкерше, преследующей бармена
Солёная рыба запрещается при заболеваниях почек и печени
Упражнения, которые помогут от отеков во время перелета на самоелет
Филипп Киркоров раскрыл свою роль в карьере Владимира Зеленского на российском ТВ
3 бюджетных способы обновить интерьер в кухне
Лайфхаки для педикюра, которые приходятся кстати, когда нет желания идти в салон
На рост растений значительно влияет зола
Шаурма с курицей и картошкой: полноценный обед или ужин в лаваше
В Турции заявили, что сделки с Россией помогли избежать энергетического кризиса
Будущее страхования: 5 услуг, на которые стоит обратить внимание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников