"Денег просто не хватает": предсказано неизбежное повышение взносов на капремонт

Повышение взносов на капремонт многоквартирных домов неизбежно, предрекла директор направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер. Она объяснила "РИА Недвижимости" свой прогноз.

Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak is licensed under Creative Commons Attribution 3.0