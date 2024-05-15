"Денег просто не хватает": предсказано неизбежное повышение взносов на капремонт

Повышение взносов на капремонт многоквартирных домов неизбежно, предрекла директор направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер. Она объяснила "РИА Недвижимости" свой прогноз.
Ранее депутаты Костромской области внесли в Госдуму законопроект о повышении собираемости средств на капремонт. В свою очередь, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предупредил о росте количества аварийного жилья из-за недостаточно эффективного выполнения программ капремонта, а глава Минстроя Ирек Файзуллин призвал сделать их прозрачнее.
Региональные программы капремонта домов были утверждены в 2014–2015 годах, с тех пор и стройматериалы, и работы заметно подорожали, напомнила Генцлер. По её словам, даже при хорошей собираемости взносов — до 98% в некоторых населённых пунктах — денег недостаточно.
"Там, где взносы низкие, денег просто не хватает на то, чтобы выполнять все запланированные работы по капитальному ремонту", — посетовала эксперт.
Регионы опасаются сильно повышать тарифы из-за возможного недовольства населения, поэтому она считает необходимой передачу полномочий по определению суммы взносов на федеральный уровень.
"Одна из важных проблем в системе капитального ремонта — это финансовая необеспеченность для выполнения всего необходимого объема работ", — добавила Генцлер.
По её прогнозам, неизбежный рост взносов на капремонт не будет резким, например сразу на 50%.
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