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Раскрыта одна из нерешённых проблем современной физики: почему атмосфера Солнца намного горячее его поверхности

Подтверждено существование альвеновских волн, объясняющих нагрев солнечной короны

2:15
Наука

Температура фотосферы — поверхности Солнца — менее 6000 °C, а его корона — по сути, атмосфера, на высоте всего в несколько тысяч километров — разогрета до миллионов градусов.

Подтверждено существование альвеновских волн, объясняющих нагрев солнечной короны
Фото: NASA by NASA’s Goddard Space Flight Center/Conceptual Image Lab is licensed under Public domain

Такой температурный скачок наблюдается и у других звёзд. До недавних пор он входил в перечень нерешённых проблем современной физики, поскольку объяснение ему было только теоретическое.

В 1942 году шведский астрофизик Ханнес Альвен предположил, что причиной парадокса может быть исключительно сильное магнитное поле светила. Оно переносит волны плазмы из зоны конвекции ввысь, и в верхних слоях атмосферы они взрываются с выделением большого количества энергии. Тепло проходит по так называемым солнечным магнитным трубкам в корону, раскаляя её до высокой температуры.

Явление назвали альвеновскими волнами. За эту теорию в 1970 году учёный был награждён Нобелевской премией по физике. А доказать её получилось только сейчас. Об этом на страницах The Conversation сообщили физики из Университета Аберистуита (Уэльс).

Их американские коллеги открыли альвеновские волны, наблюдая за Солнцем при помощи интерферометрического двумерного спектрополяриметра (IBIS) для визуализационной спектроскопии, установленный на солнечном телескопе Данн в штате Нью-Мексико.

Открытие имеет большое научное значение не столько в качестве подтверждения предсказания 80-летней давности — в нём не было особых сомнений. Куда важнее его практическое применение в освоении термоядерного синтеза — по сути, воссозданию процессов, происходящих в ядре Солнца.

"Альвеновские волны могут быть одним из способов сделать это. Наши растущие знания о Солнце показывают, что это, безусловно, возможно — при правильных условиях", — надеются учёные.

Они ожидают новых открытий, которые будут совершены космическими аппаратами, запущенными прямо к Солнцу, такими, к примеру, как Solar Orbiter Европейского космического агентства.

Тайна коронального нагрева
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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