"Не могла продержаться и двух недель": МакSим раскрыла подробности лечения от алкоголизма

Певица МакSим перестала лечиться от алкогольной зависимости

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Певица МакSим в интервью PeopleTalk призналась, что прекратила лечение от алкогольной зависимости. По ее словам, она смогла решить свою проблему при помощи веры.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Она рассказала, что ее "в какой-то момент Господь взял и отвел". Исполнительнице несколько раз приходилось лечиться в специальных медучреждениях, проходить практики, ездить на метриты и многое другое, но после она не могла продержаться и больше двух недель.

"Сейчас стараюсь не упускать ни единой минуты в своей жизни и радоваться всем чудесным моментам, которые происходят каждый день", — поделилась артистка.

В прошлом году МакSим публично призналась в своей алкогольной зависимости и заявила, что находится в рехабе.

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