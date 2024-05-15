"Не могла продержаться и двух недель": МакSим раскрыла подробности лечения от алкоголизма

Певица МакSим в интервью PeopleTalk призналась, что прекратила лечение от алкогольной зависимости. По ее словам, она смогла решить свою проблему при помощи веры.
Она рассказала, что ее "в какой-то момент Господь взял и отвел". Исполнительнице несколько раз приходилось лечиться в специальных медучреждениях, проходить практики, ездить на метриты и многое другое, но после она не могла продержаться и больше двух недель.
"Сейчас стараюсь не упускать ни единой минуты в своей жизни и радоваться всем чудесным моментам, которые происходят каждый день", — поделилась артистка.
В прошлом году МакSим публично призналась в своей алкогольной зависимости и заявила, что находится в рехабе.
Ранее стало известно, что Полине Гагариной стало плохо на премии Жара Music Awards.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.