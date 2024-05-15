Звезда "Уральских пельменей" Илана Дылдина раскрыла правду про свой псевдоним

Артистка из "Уральских пельменей" Илана Дылдина отказалась от псевдонима ради мужа

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса юмористического проекта "Уральские пельмени" Илана Дылдина в беседе с Еленой Хангой призналась, что отказалась от псевдонима ради мужа.

Фото: youtube.com by Канал Просто такая генетика is licensed under public domain

Она пояснила, что фамилия Юрьев принадлежит ее бывшему возлюбленному, поэтому она отказалась от нее, так как ее супругу это было неприятно.

Также она объяснила, что из-за разницы в фамилиях у нее возникли сложности в посещении "Мосфильма".

"Идешь на "Мосфильм", а тут у тебя в документах Дылдина, а там ты записана как Юрьева", — добавила актриса.

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