Ваши брелки убивают: скрытая угроза на вашем автоключе

Опасные брелоки: как тяжелый ключниц может стать причиной аварии

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Использование массивных брелоков на ключах зажигания может серьезно повредить замок зажигания и повлиять на безопасность вождения. Эксперты подчеркивают, что изначально ключ зажигания предназначен для использования без дополнительных тяжестей.

Фото: Flickr by chen chin (ducktail964) is licensed under CC BY 2.0

Однако многие водители украшают ключи различными тяжелыми аксессуарами или соединяют их с другими ключами, что создает дополнительную нагрузку на замок зажигания. Это может привести к его износу и поломке, что увеличивает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Такие неисправности замка зажигания могут также нарушить работу системы безопасности автомобиля, включая подушки безопасности, что увеличивает риск травм или смерти в случае аварии. Эксперты рекомендуют избегать использования тяжелых брелоков и ограничиться минимальным количеством ключей на связке для избежания ненужного давления на замок зажигания.