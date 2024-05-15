Ксения Собчак сверкнула глубоким декольте в откровенном платье

Журналистка Ксения Собчак появилась на мероприятии в платье с декольте

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак появилась на светском мероприятии РИВ ГОШ в черном платье с глубоким декольте. Снимки она опубликовала в своем блоге.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ксении Собчак в Инстаграм is licensed under public domain

Телеведущая стала гостьей вечера, на котором был представлен новый амбассадор парфюмерного бренда JusBox — Дима Билан. Собчак подобрала для себя черное макси-платье с декольте. Поклонники сравнили ее с актрисой Мэрилин Монро.

Помимо Собчак на мероприятии отметились Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Ольга Бузова и другие российские артисты.

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