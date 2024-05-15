Ксения Собчак сверкнула глубоким декольте в откровенном платье

Журналистка Ксения Собчак появилась на светском мероприятии РИВ ГОШ в черном платье с глубоким декольте. Снимки она опубликовала в своем блоге.
Телеведущая стала гостьей вечера, на котором был представлен новый амбассадор парфюмерного бренда JusBox — Дима Билан. Собчак подобрала для себя черное макси-платье с декольте. Поклонники сравнили ее с актрисой Мэрилин Монро.
Помимо Собчак на мероприятии отметились Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Ольга Бузова и другие российские артисты.
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