Остеопат Анна Иорданян: при сидячей работе нарушается осанка, развиваются сколиоз и сутулость

Россиянам рассказали, что сидячая работа может грозить сутулостью и сколиозом

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сидячая работа может грозить серьёзными проблемами со здоровьем.

Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия" is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По словам остеопата Анны Иорданян, в группе риска, прежде всего, офисные работники. А также, например, профессиональные водители, стоматологи и мастера маникюра. Сидячая работа негативно сказывается на всём организме, но в первую очередь — на опорно-двигательном аппарате.

"Нарушается осанка, развиваются сколиоз и сутулость. Кроме того, появляются заболевания органов малого таза. Человек может заработать геморрой, варикозное расширение вен, даже половую дисфункцию", — сообщила остеопат.

Она также рассказала, что при малоактивном образе жизни нарушается отток лимфы и появляется отёчность. А задержка жидкости плохо влияет на работу головного мозга. Более того, сидячая работа грозит нарушением сна и проблемами со зрением, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По мнению эксперта, этих проблем можно избежать, если уделять физическим упражнениям хотя бы 5 минут каждые 2 часа.

"Есть очень много различных вариантов зарядки. Например, некоторые упражнения можно выполнять, даже не вставая с кресла. Также одним из самых эффективных базовых упражнений является приседания. Они задействуют все группы мышц", — сообщила Анна Иорданян.