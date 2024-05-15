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Остеопат Анна Иорданян: при сидячей работе нарушается осанка, развиваются сколиоз и сутулость

Россиянам рассказали, что сидячая работа может грозить сутулостью и сколиозом

1:28
Здоровье

Сидячая работа может грозить серьёзными проблемами со здоровьем.

Россиянам рассказали, что сидячая работа может грозить сутулостью и сколиозом
Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия" is licensed under Creative Commons CC0 1.0

По словам остеопата Анны Иорданян, в группе риска, прежде всего, офисные работники. А также, например, профессиональные водители, стоматологи и мастера маникюра. Сидячая работа негативно сказывается на всём организме, но в первую очередь — на опорно-двигательном аппарате.

"Нарушается осанка, развиваются сколиоз и сутулость. Кроме того, появляются заболевания органов малого таза. Человек может заработать геморрой, варикозное расширение вен, даже половую дисфункцию", — сообщила остеопат.

Она также рассказала, что при малоактивном образе жизни нарушается отток лимфы и появляется отёчность. А задержка жидкости плохо влияет на работу головного мозга. Более того, сидячая работа грозит нарушением сна и проблемами со зрением, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По мнению эксперта, этих проблем можно избежать, если уделять физическим упражнениям хотя бы 5 минут каждые 2 часа.

"Есть очень много различных вариантов зарядки. Например, некоторые упражнения можно выполнять, даже не вставая с кресла. Также одним из самых эффективных базовых упражнений является приседания. Они задействуют все группы мышц", — сообщила Анна Иорданян.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Клещ Данил
Специализируется на лечении, диагностике и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе плечелопаточного периартроза, остеоартроза, пяточной шпоры, сколиоза, плоскостопия, кривошеи, косолапости и др
Специалист Переверзев Илья
Специализируется на лечении заболеваний позвоночника (остеохондроз, радикулит, сколиоз), суставов (артриты, артрозы), неврологических расстройств (головные боли, последствия инсульта), а также — нарушений функций внутренних органов (желудочно-кишечного тракта, при бронхиальной астме, гипертонической болезни и т.д.)
Специалист Голубинская Ирина
Специализируется на диагностике и лечении заболеваний позвоночника, нарушения осанки, поражения суставов, заболеваний нервной системы, а также болезней дыхательной, пищеварительной, мочевыводящей, сердечно-сосудистой, половой систем
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